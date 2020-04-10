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Врач-рентгенолог ростовской больницы № 6 заразился от пациентки с коронавирусом

Врач-рентгенолог ростовской больницы № 6 заразился от пациентки с коронавирусом
В Ростове-на-Дону врач заразился коронавирусом от одной из пациенток. Болезнь выявили у рентгенолога городской больницы № 6.

Недавно Rostov.ru сообщал, что терапевтическое отделение медицинского учреждения поместили под карантин, так как там несколько дней лежала женщина с COVID-19. Подтверждающий анализ пациентка получила 2 апреля, но в специальную лечебницу её перевели только спустя три дня. На тот момент в двух корпусах стационара находились 52 человека. После инцидента в терапевтическом отделении ввели карантин для медиков и больных. У них взяли тесты на коронавирус.

Из сообщения министра здравоохранения Ростовской области стало известно, что диагноз подтвердился у врача-рентгенолога. Министр отметил, что заражение произошло из-за того, что сотрудники некачественно обрабатывали поверхности после каждого пациента. Рентгенолог подхватил инфекцию, как говорится, «через руки».

Всего в Ростовской области по состоянию на утро 13 апреля зафиксировано 78 случаев заражения. За сутки число заболевших выросло на 26. Излечились пять пациентов.

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