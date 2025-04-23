У составного поезда Ростов – Краснодар появится новая остановка

Фото: СКЖД

В маршруте следования одного из поездов, курсирующих между Ростовом и Краснодаром, произойдут изменения – появится дополнительная остановка. Данная информация была опубликована в официальном пресс-релизе компании РЖД.Начиная с 26 апреля, электропоезд, следующий по маршруту Краснодар – Ростов, будет совершать остановку в населенном пункте Николаевка-Высочино. Об этом сообщили представители железнодорожной компании.Так, с ближайшей субботы поезд под номером 6266/6265, отправляющийся из Орловки-Кубанской в 20:31, будет останавливаться на платформе Николаевка-Высочино в 21:02. При этом время прибытия в конечный пункт назначения, Ростов-на-Дону, останется без изменений – 21:42.Получить самую свежую информацию о расписании движения и приобрести проездные документы можно на официальном сайте РЖД, воспользовавшись мобильным приложением "РЖД Пассажирам", а также в билетных кассах, расположенных на пригородных железнодорожных вокзалах.