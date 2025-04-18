Расписание пригородной электрички из Ростова изменится с 26 апреля

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В Ростовской области произойдут изменения в расписании электричек. Об этом сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги.По информации, полученной от компании, с 26 апреля два пригородных электропоезда № 6266/6265, следующие по маршруту Орловка-Кубанская – Ростов, будут курсировать по новому графику.Эти временные корректировки связаны с тем, что у поездов появится дополнительная остановка на платформе Николаевка-Высочино.Так, отправление электропоезда со станции Орловка-Кубанская намечено на 20:31. Прибытие в Ростов-на-Дону ожидается в 21:42.Пассажирам рекомендуется принять во внимание эти изменения при планировании поездок по региону. Билеты доступны на сайте СКЖД, а также в кассах пригородных железнодорожных станций.