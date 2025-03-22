В Ростовской области изменят график движения еще одного пригородного поезда

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В Ростовской области скорректируют график движения еще одного пригородного поезда. Об этом сообщили на официальном сайте Северо-Кавказской железной дороги.В связи с проведением плановых ремонтных работ в период с 22 марта по 3 апреля произойдут изменения в расписании электрички, курсирующей по маршруту Ростов – Таганрог.Электропоезд под номером 6510, отправляющийся от станции "Ростов Главный" в 19:00, прибудет в Таганрог с задержкой на 12 минут, в 20:53.Согласно заявлению пресс-службы, поезд будет следовать со всеми предусмотренными остановками в соответствии с действующим расписанием.Для получения актуальной информации о расписании и приобретения билетов пассажирам рекомендуется обращаться к официальному сайту компании или в кассы железнодорожных вокзалов.Пассажирам рекомендуется учитывать указанные изменения при планировании поездок.