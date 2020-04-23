Ещё на нескольких предприятиях в Ростовской области выявили случаи заболевания COVID-19

Случаи заражения коронавирусом продолжают выявлять у сотрудников предприятий в Ростовской области. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.Всего по состоянию на утро 25 апреля на Дону зарегистрировано 584 случая заражения новой инфекцией. Среди заболевших есть и работники крупных организаций. Так, за последние три дня инфицированных выявили на трёх пищевых предприятиях, одной текстильной фабрике и в одном социальном учреждении. Последним является центр помощи бездомным в Шахтах. Там положительные тесты на COVID-19 получили три сотрудника и два посетителя. Их состояние оценивается как удовлетворительное.В случае, если у одного из сотрудников предприятия выявляют новую коронавирусную инфекцию, его сразу отправляют на самоизоляцию или в госпиталь – в зависимости от симптоматики и самочувствия. Устанавливается круг лиц, с которыми заболевший контактировал. Их также помещают на самоизоляцию и обследуют на COVID-19. На рабочем месте проводят полную дезинфекцию.