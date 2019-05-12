Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В мэрии Новочеркасска отдел по работе с молодежью возглавила жена заместителя главы

В мэрии Новочеркасска отдел по работе с молодежью возглавила жена заместителя главы
В администрации Новочеркасска произошли кадровые изменения. Отдел по работе с молодёжью возглавила жена заместителя главы администрации города по финансовым вопросам Дарья Хмельницкая.

Она сменила Дмитрия Клипаченко, проработавшего на этом посту несколько лет.

В администрации города Дарья Хмельницкая работает с 2005 года. Ранее она занимала различные должности в структурных подразделениях мэрии. У неё высшее экономическое образование.

Кроме того, на работу в городскую думу перешла советник главы администрации Нарина Саркисян. Ее пост занял Александр Попов, ранее возглавлявший Донской театр драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.