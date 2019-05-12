В мэрии Новочеркасска отдел по работе с молодежью возглавила жена заместителя главы



В администрации Новочеркасска произошли кадровые изменения. Отдел по работе с молодёжью возглавила жена заместителя главы администрации города по финансовым вопросам Дарья Хмельницкая.



Она сменила Дмитрия Клипаченко, проработавшего на этом посту несколько лет.



В администрации города Дарья Хмельницкая работает с 2005 года. Ранее она занимала различные должности в структурных подразделениях мэрии. У неё высшее экономическое образование.



Кроме того, на работу в городскую думу перешла советник главы администрации Нарина Саркисян. Ее пост занял Александр Попов, ранее возглавлявший Донской театр драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской.