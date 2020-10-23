Скорпионов ждут проблемы в отношениях, а Рыбам нужно отказаться от поездок: астропрогноз для ростовчан
Представителей знаков Зодиака ждет напряженная неделя. Это будет ощущаться как в работе, так и в личных делах. Стоит отметить, что ближайшая неделя травмоопасна. Особо беречь себя нужно Скорпионам и Водолеям. Подробный прогноз для всех знаков зодиака составила Антонина Кариер.
♈Овен — Отсутствие достоверной информации может мешать финансовым сделкам. Воздержитесь от рисковых операций, если не имеете на руках необходимых материалов и сведений.
♉Телец —Упрямство послужит поводом для разногласий с партнерами. В течении недели присутствует волнение и нервозность.
♊ Близнецы — Появиться желание вырваться из круга обязанностей или приступить к поиску новой работы. Не желательно принимать скоропалительные решения.
♋Рак —Эксперименты детей заставят Вас нервничать. Сложно выстроить с ними диалог. Творческие проекты застопорятся.
♌Лев —Постарайтесь распределить пропорционально свои силы между рабочим процессом и домашними делами, уделяя внимание членам семьи. Придерживайтесь плана и тогда точно все успеете.
♍Дева — Почувствуете информационный вакуум. Усвоение и обработка данных происходит медленно. Поездки и путешествия могут не принести ожидаемого результата.
♎Весы — Воздержитесь от вложения в новые идеи и проекты. Кредит брать имеет смысл, если на руках имеется 50% от необходимой суммы.
♏Скорпион — Накал эмоций почувствуете во взаимоотношениях с людьми. Будьте аккуратны с электроприборами и электроникой. Берегите руки.
♐Стрелец —Раздражительность из-за необходимости придерживаться определенных условий в жизни и собственного интеллектуального бессилия. Скованность в действиях или отсутствие воображения.
♑Козерог — Все поменять или внедрять новые идеи сейчас не самое лучшее решение. Заняться обновлением гардероба- можно. А вот делать пластические операции на этой неделе не желательно.
♒Водолей —Напряженная неделя. Это относится ко всем сферам жизнедеятельности. В работе с документами главное- детали. Берегите руки.
♓Рыбы —Не пожалейте времени и перепроверьте информацию прежде чем ее огласить или использовать в дальнейшем. От поездок желательно воздержаться.