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Скорпионов ждут проблемы в отношениях, а Рыбам нужно отказаться от поездок: астропрогноз для ростовчан

Скорпионов ждут проблемы в отношениях, а Рыбам нужно отказаться от поездок: астропрогноз для ростовчан
Представителей знаков Зодиака ждет напряженная неделя. Это будет ощущаться как в работе, так и в личных делах. Стоит отметить, что ближайшая неделя травмоопасна. Особо беречь себя нужно Скорпионам и Водолеям. Подробный прогноз для всех знаков зодиака составила Антонина Кариер.

♈Овен — Отсутствие достоверной информации может мешать финансовым сделкам. Воздержитесь от рисковых операций, если не имеете на руках необходимых материалов и сведений.

♉Телец —Упрямство послужит поводом для разногласий с партнерами. В течении недели присутствует волнение и нервозность.

♊ Близнецы — Появиться желание вырваться из круга обязанностей или приступить к поиску новой работы. Не желательно принимать скоропалительные решения.

♋Рак —Эксперименты детей заставят Вас нервничать. Сложно выстроить с ними диалог. Творческие проекты застопорятся.

♌Лев —Постарайтесь распределить пропорционально свои силы между рабочим процессом и домашними делами, уделяя внимание членам семьи. Придерживайтесь плана и тогда точно все успеете.

♍Дева — Почувствуете информационный вакуум. Усвоение и обработка данных происходит медленно. Поездки и путешествия могут не принести ожидаемого результата.

♎Весы — Воздержитесь от вложения в новые идеи и проекты. Кредит брать имеет смысл, если на руках имеется 50% от необходимой суммы.

♏Скорпион — Накал эмоций почувствуете во взаимоотношениях с людьми. Будьте аккуратны с электроприборами и электроникой. Берегите руки.

♐Стрелец —Раздражительность из-за необходимости придерживаться определенных условий в жизни и собственного интеллектуального бессилия. Скованность в действиях или отсутствие воображения.

♑Козерог — Все поменять или внедрять новые идеи сейчас не самое лучшее решение. Заняться обновлением гардероба- можно. А вот делать пластические операции на этой неделе не желательно.

♒Водолей —Напряженная неделя. Это относится ко всем сферам жизнедеятельности. В работе с документами главное- детали. Берегите руки.

♓Рыбы —Не пожалейте времени и перепроверьте информацию прежде чем ее огласить или использовать в дальнейшем. От поездок желательно воздержаться.

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