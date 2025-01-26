У администрации Мясниковского района пытаются отсудить 43 миллиона рублей

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Строительная компания ООО «Курортстрой» подала иск к администрации Мясниковского района. Заявление поступило в арбитражный суд Ростовской области.В августе 2022 года организация выиграла конкурс на возведение детского сада в хуторе Красный Крым. Стоимость контракта составила 146 миллионов рублей. Дошкольное учреждение построили в мае 2024 года.Однако между исполнителем и заказчиком возникли разногласия. ООО «Курортстрой» потребовало выплатить почти 43 миллиона рублей задолженности. Предмет спора пока не разглашается.Предварительное судебное заседание назначено на 4 февраля 2025 года.