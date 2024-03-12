В Ростовской области готовят бомбоубежища после массовой атаки беспилотников
В Ростовской области готовят подвальные помещения для укрытия в случае ЧС. На сайте администрации Таганрога пообещали вывесить списки бомбоубежищ.
Ночь после 8 марта для донских жителей была бессонной. На Ростовскую область 9 марта около 02:00 была совершена массовая атака беспилотников. Наибольшее количество летательных аппаратов летели в Таганрог. Жители до самого утра видели в небе яркие вспышки и слушали звуки пролетающих беспилотников, которые сопровождались взрывами. За ночь над Ростовской областью системой ПВО был сбит 41 беспилотник самолетного типа.
К счастью, инфраструктура Таганрога осталась цела. Однако не обошлось без пострадавших. Сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий атаки беспилотников, получил ранение.
Произошедшее ночью стало главным инфоповодом для обсуждения на следующий день. Жителей приморского города интересовали преимущественно два вопроса: почему не сработали сирены гражданской обороны и где им прятаться в случае опасности?
В администрации Таганрога на вопрос жителей о сиренах ответили, что указаний на включение муниципальной системы оповещения им не поступало.
Власти Ростовской области тратят десятки миллионов рублей на исправную работу систем оповещения, а также регулярно проводят учения. Однако во время массовой атаки дронов в Таганроге не прозвучало ни одной сирены.
Кроме того, укрытия оказались также не готовы. Относительно бомбоубежищ в администрации Таганрога сообщили, что в данный момент ведется подготовка подвалов многоквартирных домов до нормативных требований.
- По завершении работ перечень убежищ будет размещен на официальном портале администрации города Таганрога, - заявили в администрации города.
Удивительно, но и списка адресов укрытий в свободном доступе найти не удалось. Горожане даже не знают, где в случае опасности им прятаться.