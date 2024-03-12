В Ростовской области готовят бомбоубежища после массовой атаки беспилотников

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В Ростовской области готовят подвальные помещения для укрытия в случае ЧС. На сайте администрации Таганрога пообещали вывесить списки бомбоубежищ.Ночь после 8 марта для донских жителей была бессонной. На Ростовскую область 9 марта около 02:00 была совершена массовая атака беспилотников. Наибольшее количество летательных аппаратов летели в Таганрог. Жители до самого утра видели в небе яркие вспышки и слушали звуки пролетающих беспилотников, которые сопровождались взрывами. За ночь над Ростовской областью системой ПВО был сбит 41 беспилотник самолетного типа.К счастью, инфраструктура Таганрога осталась цела. Однако не обошлось без пострадавших. Сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий атаки беспилотников, получил ранение.Произошедшее ночью стало главным инфоповодом для обсуждения на следующий день. Жителей приморского города интересовали преимущественно два вопроса: почему не сработали сирены гражданской обороны и где им прятаться в случае опасности?В администрации Таганрога на вопрос жителей о сиренах ответили, что указаний на включение муниципальной системы оповещения им не поступало.Власти Ростовской области тратят десятки миллионов рублей на исправную работу систем оповещения, а также регулярно проводят учения. Однако во время массовой атаки дронов в Таганроге не прозвучало ни одной сирены.Кроме того, укрытия оказались также не готовы. Относительно бомбоубежищ в администрации Таганрога сообщили, что в данный момент ведется подготовка подвалов многоквартирных домов до нормативных требований.- По завершении работ перечень убежищ будет размещен на официальном портале администрации города Таганрога, - заявили в администрации города.Удивительно, но и списка адресов укрытий в свободном доступе найти не удалось. Горожане даже не знают, где в случае опасности им прятаться.