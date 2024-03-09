В Ростовской области в ночь на 9 марта ПВО сбила 41 беспилотник самолетного типа

Фото: DonDay

В ночь на 9 марта на территории Ростовской области была перехвачена значительная группа беспилотных летательных аппаратов - всего 41 единица. Массированная атака на донской регион началась около 2:00 и продолжалась три часа.Поражающие взрывы прозвучали в донской столице, Морозовске, Таганроге и Азове. Особенно пострадал приморский город, куда было направлено более 30 беспилотников. В результате массированной атаки возникли проблемы со светом.Кроме того, один из спасателей, участвовавший в ликвидации последствий дроновой атаки, получил травму. Также были зафиксированы несколько атак на Морозовск. Все успешно отражено системой ПВО. Погибших нет.На данный момент неизвестно, какие объекты в Ростовской области стали целью атаки.