Тысячи жителей Шахт остались без воды из-за аварии
В городе Шахты из-за коммунальной аварии тысячи местных жителей остались без воды.
Порыв произошёл 14 апреля на водоводе по улице Горняцкой около половины девятого утра, сообщает DonDay Шахты. С этого времени подача воды прекращена в несколько десятков многоквартирных и частных домов.
Без воды остались не только несколько улиц, но и Шахтинский пансионат для престарелых и инвалидов, а также магазин.
Как рассказали в шахтинском водоканале, на месте аварии работают четыре слесаря, один сварщик и три водителя. Там же находится начальник участка. В ликвидации порыва задействованы экскаватор, автокран и мотопомпа.
О времени завершения аварийных работ пока не сообщается.