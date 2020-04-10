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Тысячи жителей Шахт остались без воды из-за аварии

Тысячи жителей Шахт остались без воды из-за аварии
В городе Шахты из-за коммунальной аварии тысячи местных жителей остались без воды.

Порыв произошёл 14 апреля на водоводе по улице Горняцкой около половины девятого утра, сообщает DonDay Шахты. С этого времени подача воды прекращена в несколько десятков многоквартирных и частных домов.

Без воды остались не только несколько улиц, но и Шахтинский пансионат для престарелых и инвалидов, а также магазин.

Как рассказали в шахтинском водоканале, на месте аварии работают четыре слесаря, один сварщик и три водителя. Там же находится начальник участка. В ликвидации порыва задействованы экскаватор, автокран и мотопомпа.

О времени завершения аварийных работ пока не сообщается.

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