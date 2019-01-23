Более трёх тысяч жителей донского посёлка остались без воды





В Ростовской области жители посёлка Обливского остались без воды. Из-за аварии на водоводе подача прекращена в дома, расположенные на улице Кузнечной. ЧП произошло 25 января около 10 часов.

- Без водоснабжения остались 3 035 человек и четыре социально значимых объекта, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



На месте работают две единицы техники и четыре человека. Когда будут завершены аварийные работы и возобновлена подача воды, пока точно не известно. Предполагается, что порыв устранят сегодня, но, возможно, ремонт затянется до следующего дня.