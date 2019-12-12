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Из-за коммунальной аварии в центре Ростова без воды остались 700 человек

Из-за коммунальной аварии в центре Ростова без воды остались 700 человек
В Кировском районе Ростова произошла коммунальная авария. Порыв на водоводе случился на пересечении проспекта Соколова и улицы Большой Садовой 14 декабря.

В Управлении по ГО и ЧС Ростова сообщили, что повреждена труба холодного водоснабжения диаметром 300 миллиметров. На месте работает аварийная бригада водоканала.
- В ликвидации аварии задействованы четыре человека, три самосвала и один экскаватор, - добавили в спасательном ведомстве. - Произведена откачка воды из колодца, выявлена причина аварии.

Из-за порыва без воды остались около 700 человек. Завершить работы планируется к 17 часам.

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