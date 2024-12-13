Тысячи жителей Ростова остались без воды из-за аварий на водопроводах

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Тысячи жителей Ростова остались без холодного водоснабжения 13 декабря. Информацию о массовых коммунальных авариях сообщили в «АО Ростовводоканал».Специалистами ведутся работы по устранению порыва на водопроводных сетях по улице Казахской. В связи с этим временно будет ограничено холодное водоснабжение в границах улицы Казахской. Также произошел порыв по проспекту Шолохова. Из-за аварии без воды остались ростовчане на переулках: Бакинский, Упорный, Кривошлыковский, Коммунаров и соответственно жители проспекта Шолохова.По улице Фурмановской 13 декабря случился порыв на водопроводе. В связи с этим, без воды останутся горожане, проживающие на улицах Фурмановская, Евдокимова, и на переулках Оренбургский и Грузинский. Неудобства коснулись и жителей улиц в районе Горшкова. Из-за порыва без воды остались улицы Таганрогская, Болгастрой, Стрелковая, Дебальцевская и Тимошенко.Также переулок Оружейный пострадал от порыва на водопроводе. Без водоснабжения остался переулок Коблова, улица Атаманская и Еременко. В связи с порывом на Ракетном переулке Без воды остались и жители улицы Петрашевского, Загорской, переулка Житомирский, Отечественный и ростовчане, живущие по проспекту Стачки.Специалисты Ростовводоканала обещают устранить все последствия от коммунальных аварий и вернуть воду в дома к 18:00.