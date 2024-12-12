Несколько улиц Ростова останутся без воды из-за коммунальных аварий

Фото: DonDay

Жители Ростова останутся без холодного водоснабжения 12 декабря из-за порыва на водопроводных трубах. Информацию об этом сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики.Порыв произошел на водопроводе по бульвару Комарова. В связи с этим от коммуникации частично будут отрезаны жители улицы Добровольского, проспекта Комарова и бульвара Комарова. Водоснабжение обещают восстановить до 18:00.Аварийные работы ведутся на улице Новолесная, где также произошел порыв на водопроводных трубах. Без холодной воды останутся жители улицы Урожайной и Новолесной. Специалисты ведут работы по устранению последствий аварии. Воду обещают пустить до 15:00.