Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Несколько улиц Ростова останутся без воды из-за коммунальных аварий

Несколько улиц Ростова останутся без воды из-за коммунальных аварий
Жители Ростова останутся без холодного водоснабжения 12 декабря из-за порыва на водопроводных трубах. Информацию об этом сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики.

Порыв произошел на водопроводе по бульвару Комарова. В связи с этим от коммуникации частично будут отрезаны жители улицы Добровольского, проспекта Комарова и бульвара Комарова. Водоснабжение обещают восстановить до 18:00.

Аварийные работы ведутся на улице Новолесная, где также произошел порыв на водопроводных трубах. Без холодной воды останутся жители улицы Урожайной и Новолесной. Специалисты ведут работы по устранению последствий аварии. Воду обещают пустить до 15:00.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.