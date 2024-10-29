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Сотни жителей Ростова остались без водоснабжения из-за прорывов на водопроводных сетях

Сотни жителей Ростова остались без водоснабжения из-за прорывов на водопроводных сетях
Сотни жителей Ростова 29 октября остались без водоснабжения из-за прорывов на водопроводных сетях. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Первый прорыв случился на водопроводных сетях по улице Нагорной. Из-за этого было ограничено холодное водоснабжение в районе улиц Рыбный — Кручинина — Ставского — Профсоюзная.

Следом произошла авария на улице Офицерской. Без холодного водоснабжения остались дома на улице Офицерской и в переулке Поддубного. Кроме того, на улице Толмачева также произошел прорыв на водопроводных сетях, в результате жители домов на улице также остались без коммуникации.

Порывы устраняют специалисты «Ростовводоканала». Вернуть водоснабжение в дома ростовчан обещают к 18:00.
Фото: Ростов ру
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