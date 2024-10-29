Сотни жителей Ростова остались без водоснабжения из-за прорывов на водопроводных сетях

Фото: Ростов ру

Сотни жителей Ростова 29 октября остались без водоснабжения из-за прорывов на водопроводных сетях. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.Первый прорыв случился на водопроводных сетях по улице Нагорной. Из-за этого было ограничено холодное водоснабжение в районе улиц Рыбный — Кручинина — Ставского — Профсоюзная.Следом произошла авария на улице Офицерской. Без холодного водоснабжения остались дома на улице Офицерской и в переулке Поддубного. Кроме того, на улице Толмачева также произошел прорыв на водопроводных сетях, в результате жители домов на улице также остались без коммуникации.Порывы устраняют специалисты «Ростовводоканала». Вернуть водоснабжение в дома ростовчан обещают к 18:00.