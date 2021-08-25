Тысячи ростовчан оставят без электричества в конце рабочей недели

Тысячи ростовчан останутся без электричества в конце рабочей недели. О предстоящих отключениях сообщили в Донэнерго.В пятницу с 9:00 до 15:00 обесточат дома жителей переулка Нахичеванского, с 81 по 83 здание и с 75 по 77, улиц Журавлёва, с 162 по 178, Катаева, с 357 по 403 и с 318 по 358, переулка Крепостного, с 153 по 165 и с 146 по 162, улиц Варфоломеева, с 273 по 311 и с 314 по 350, Черепахина, с 311 по 361 и с 289 по 328, а также Текучева, с 302 по 340 дом.До 16:00 отключения продлятся в переулке Богачева, с 11 по 13 и с 8 по 34, на улице Всесоюзной, с 187 по 229 и с 216 по 222, в переулке Крестьянском, с 4 по 34 и с 7 по 39, на улице Набережной, с 191 по 199, в переулке Флотском, с 2 по 16 и с 3 по 11, на улицах Камышинской, с 1 по 31 и с 2 по 32, Кузнечной, с 1 по 47 и с 8 по 52, Магнитогорской, с 4 по 34, в переулках Пржевальского, с 9 по 23 и с 12 по 82, Урицкого, с 41 по 63, а также на улице Циолковского, от 98 до 142 здания.Кроме того, без света останутся переулок Белозёрский, с 2 по 16, улица Благодатная, с 1 по 12, переулки Вагайский, с 1 по 12, Выгодский, с 1 по 16, Вязовский, с 1 по 15, Елецкий, с 2 по 15, Знаменский, с 1 по 9 и с 2 по 20, улицы Лесопарковая, с 25 по 35 и 56, Пахотная, с 135 по 159А и с 186 по 200, Новостроевская, с 221 по 245 и с 234 по 248, переулки Таллинский, с 36 по 48 и с 39 по 61, Кузнецкостроевский, с 61 по 75, Защитный, с 14 по 18 и с 17 по 21, улицы Межевая, с 2 по 78 и с 1 по 87, Нагорная, с 1 по 71 и с 2 по 86, Профсоюзная, с 6 по 98, переулок Солдатский, с 1 по 14, улицы 2-я Пролетарская, с 70 по 84 и с 91 по 115, 45-я Линия, с 31 по 37, 47-я Линия, с 1 по 27 и с 2 по 14, 49-я Линия, с 2 по 24 и с 1 по 35, переулок Балканский, с 1 по 31, 113 и с 2 по 40, вся улица Балка, переулок Кирилловский, с 1 по 15, улицы, 1 и 2-я Левые, с 1 по 15 и с 2 по 22 здание. Там отключения продлятся до 17:00.Без электричества жители Ростова останутся из-за плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.