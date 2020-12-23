Тысячи ростовчан останутся без электричества в конце недели

Тысячи жителей Ростовской области в конце недели останутся без электричества. Сотни домов обесточат из-за ремонтных работ на сетях и проверки оборудования.В субботу, 26 декабря, с 9 до 17 часов лампочки погаснут в домах ростовчан, проживающих в переулках Гельца, 1-19, 2-16, Энтузиастов, 6, 8 и на площади Театральной, 11. Электроэнергию отключат и по адресам: Кржижановского, 77-115, 96-130, Марины Расковой, 1-11, 2-14, Якуба Колоса, 1-7, 2-8, Герцена, 87-135, Шатурская, 23-55, 18-42, Варфоломеева, 378.В это же время без света останутся и дончане, проживающие на улицах Черепахина, 328-344, Текучева, 336-344, Варфоломеева, 313-327, 354-372, на проспекте Театральном, 95-107 и в переулке Нахичеванском, 73, 77-81, 84-104.С 9 до 16 часов электричество отключат в домах №№ 211, 215, 217, 221, 225 и 227 на улице Пушкинской, № 30 - на Адыгейской и № 99 в переулке Крепостном, сообщили в «Донэнерго».