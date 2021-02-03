В конце рабочей недели обесточат сотни домов в Ростове

Тысячи ростовчан останутся без электричества в конце рабочей недели. Причиной массовых отключений 5 февраля стали профилактические работы на сети и проверка оборудования.Дольше всего, с 9:00 до 17:00, электричества не будет на улицах Лесозащитной, 37-83, 42-94, Архангельской, 27-29, 28-30, Днепропетровской, 67-69, 20-28, Богураева, 1-9, 2-22, Брестской, 17-33, 52-74, Брянской, 15-41, 14-42, Панфиловцев, 2-34, 1-я Линия, 31-77, 40-68, 3-я Линия, 35-71, 34-60, 5-я Линия, 31-57, 26-56, 1-й Пролетарской, 83-97, 78-102, Днепростроевской, 7-25, 16-28, Портовой, 106-164, 101-181, Перекопской, Гастелло, 1-21, 2-18, 19-21, 22-30 и Демьяна Бедного, 1-29, 2-24.Аналогичная ситуация - и в домах №№ 21-25, 30-32 в переулке Иркутском, №№ 31-33, 32-34 в Астраханском, №№ 13-37, 14-38 в Керченском, №№ 13-43, 14-52 в Сочинском, №№ 1-3, 6-10 в Народном, №№ 2-4 в Самошкина, №№ 29-47 в Туапсинском, №№ 1-7, 2-16 в Гудермесском, №№ 1-33, 2-44 в переулке Ермака, а также № 2 в Булановском и №№ 1-21, 2-22 в переулке Одесский проезд.С 9:00 до 16:00 отключат электричество в переулке Островского, 81-93, 78-92, на улицах Максима Горького, 75-95, Красноармейской, 92-120, Портовой, 545-551, Кузнечной, 54-66, Гипсовой, 1-23, 2-26 и Циолковского, 49-63. В это же время без света останутся ростовчане, проживающие в переулках Валуйский, 1-7, 2-8, Жлобинский, 1-9, Молодогвардейский, 37, 49-95, 26-72, Урицкого, 27-35, 28-52 и Парниковый, 1-13, 2-6.С 13:00 до 16:00 обесточат дом № 4 на улице Предботанической, с 10:00 до 12:00 - № 5/2 на улице Паустовского, а с 10:00 до 14:00 - дома №№ 20, 22, 22А на улице Беляева.На улицах Магнитогорской, 3Г, 3/28, 1А/25, 3/1, Заводской, 2-8, 8/1, 8 А, 17 и в переулках Урицкого, 29, 67А, 67-71, Пржевальского, 23-37, 28-34 также не будет света. Отключения пройдут с 9:30 до 17:00.