В конце рабочей недели тысячи ростовчан останутся без электричества

В Ростове обесточат сотни домов в конце рабочей недели. О массовых отключениях 23 июля рассказали в ДонЭнерго.Меньше всего без света просидят жители домов №№ 85-97 на улице Социалистической, №№ 66-80 - на Серафимовича, №№ 50-54 и 63-69 - на Темерницкой, №5 - на Московской, а также №№ 23-25, 30-36 - в переулке Семашко. Там электричество отключат с 9 до 15 часов. Немного дольше, с 9 до 16 часов, без электричества оставят дом № 4 на улице Фрунзе и стадион «Труд» .В этот же день обесточат дома №№ 193/2 на улице Портовой, № 54 - на Подгорной, №№ 8-114 - на Каяльской и №№ 1-49 - на Путевой. Там, как и на улице Татарской, 22-50, 19-47; Белорусской, 113-145; 1-й Киргизской, 114-124, 85-89 и 2-й Киргизской, 84, 84, лампочки погаснут с 9 до 17 часов. Аналогичная ситуация - в переулках Красногорском, 2-30, Дербенском, 1-11, 2-14, Суржском, 1-31 и 2-36, Клязьменском, 1-33, 10-30, Тверском, 21-35, 26-36, Ладожском, 27-39, 26-36 и Свирском, 23-31, 20-38.