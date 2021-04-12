Турецкие авиалинии отменили рейс из Ростова

Турецкая авиакомпания отменила вылет самолёта с сообщением Стамбул-Ростов-Стамбул, запланированный на 15 апреля. Информация о сорвавшемся перелёте появилась на онлайн-табло воздушной гавани в донской столице.Авиарейс Turkish airlines должен был вылететь из «Платова» в Стамбул 15 апреля в 03.25. В пресс-службе ростовского аэропорта ответили, что вылет отменён в связи с введёнными ограничениями на ависообщения России и Турции.Напомним, 12 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о закрытии границ для регулярных и чартерных авирейсов из России в Турцию и в обратном направлении в период с 15 апреля по 1 июня. Ограничения связаны прежде всего с напряжённой эпидобстановкой в стране. По наблюдению специалистов, российские туристы, которые возвращаются из отпусков, привозят новые штаммы коронавирусной инфекции.Примечательно, что из Ростова-на-Дону в Стамбул смогут улететь пассажиры, купившие билеты на четверг, 14 апреля. Однако неизвестно, смогут ли они вернуться домой.