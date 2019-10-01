Из Ростова запустят еще один прямой рейс в Стамбул



Из Ростова-на-Дону в Стамбул с 1 ноября запустят новый прямой рейс. Дважды в неделю перевозить дончан будет авиакомпания Red Wings на самолетах Airbus 319.



Из Стамбула в понедельник и пятницу самолет будет вылетать в 9.00, а прибывать в Ростов - в 11.10. Из донской столицы рейс запланирован на 13.00. В 15.10 он приземлится в Турции, сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.



Теперь жители Дона смогут улететь в Стамбул семь раз в неделю. Авиакомпания Turkish Airlines планирует регулярные рейсы из Ростова во все дни недели, кроме среды и пятницы.