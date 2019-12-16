Трое участников перестрелки в Орловском районе пытались сбежать на Украину



Участники перестрелки в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области пытались сбежать на Украину. Троих злоумышленников поймали в населенном пункте Ровеньки Белгородской области 16 декабря на границе. Об этом сообщил СК России по Ростовской области.



Правоохранители задержали находящихся в федеральном розыске Заура Дакишвили, Георгии Дакишвили и Мераби Маргошвили. Еще один участник конфликта, 41-летний гражданин Азербайджана Рабил Годжаманов, до сих пор на свободе. Двоих задержали сразу, третий пришел с повинной.



После задержания злоумышленников этапировали в Ростов-на-Дону. Ранее их заочно обвинили в убийстве и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, перестрелка в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла 22 октября 2019 года. По версии следствия, председатель кооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили был недоволен, что Увайс Бациев купил пай кооператива. Оппоненты решили переговорить с глазу на глаз. На «беседу» приехали девять человек. Но диалога между двумя сторонами не вышло. Завязавшаяся в итоге драка переросла в перестрелку, в результате которой погибли пять человек. Еще двое пострадали.

