После перестрелки в Орловский район прибыли правоохранители со всей Ростовской области



После перестрелки с пятью погибшими в Орловский район прибыли правоохранители со всей Ростовской области, сообщает DonDay.ru.



По информации издания, силовики должны остановить распространение конфликта. Сотрудникам поручено урегулировать обстановку в хуторе Чернозубов, где произошла перестрелка.



Напомним, происшествие случилось 22 октября. Представители двух враждующих семей приехали на «стрелку», чтобы выяснить отношения. Поводом для этого послужил конфликт между председателем кооператива «Нововеселовский» Василием Дакишвили и Увайсом Бациевым. В частности, Дакишвили был недоволен тем, что Бациев купил участок, принадлежащий члену кооператива.



На встречу Дакишвили и Бациев приехали с другими представителями своих семей. Между ними произошла перестрелка. В результате на месте погибли пять человек. Еще двоих доставили в больницу.