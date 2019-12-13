Троих участников перестрелки в Орловском районе задержали в Белгороде



Троих участников перестрелки в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области задержали в Белгороде 17 декабря, сообщает «Московский комсомолец».



Заура Дакишвили, Гиоргии Дакишвили и Мераби Маргошвили арестовали за ужином в одном из белгородских кафе. На свободе остается еще один участник перестрелки – 41-летний гражданин Азербайджана Рабил Годжаманов. Двоих задержали сразу, один пришел с повинной.



После ареста злоумышленников этапировали в Ростов-на-Дону. До этого и арестовали заочно.



Напомним, перестрелка в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла 22 октября 2019 года. По версии следствия, председатель кооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили был недоволен, что Увайс Бациев купил пай кооператива. Оппоненты решили переговорить с глазу на глаз. На «беседу» приехали девять человек. Но диалога между двумя сторонами не вышло. Завязавшаяся в итоге драка переросла в перестрелку, в результате которой погибли пять человек. Еще двое пострадали.