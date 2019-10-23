В Чечне задержали одного из участников перестрелки в Ростовской области





В столице Чечни Грозном задержали одного из участников перестрелки в Ростовской области, в которой погибли пять человек.

Задержанным оказался 45-летний житель Орловского района, знакомый с одной из враждующих семей. О его задержании сообщили 25 октября в пресс-службе УУР МВД по Чеченской республике.



Мужчину объявили в федеральный розыск. После случившегося участник перестрелки сразу сбежал в Чечню. В Грозном его задержали местные полицейские.

- Задержанного передали правоохранителям Ростовской области, - сообщили в республиканском МВД.



Напомним, перестрелка произошла в хуторе Чернозубов Орловского района 22 октября. По предварительным данным, между двумя местными семьями произошёл конфликт из-за пастбища для выпаса животных. Фермеры не могли поделить территорию.



В тот день конфликтующие стороны встретились на пустыре, вооружившись битами и охотничьим оружием. Договориться не получилось, участники «стрелки» открыли друг по другу огонь. В результате погибли пять человек, двое находятся в больнице в тяжёлом состоянии.



Через несколько дней полицейские задержали одного из участников, который скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Новоселовский» Василия Дакишвили. Именно он назначил встречу оппонентам.