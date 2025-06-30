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В Ростовской области за полгода цены на яйца стали ниже на 28%. Это следует из статистики Ростовстата.В июне яйца в среднем стоили 85 рублей за десяток. В Волгодонске они самые дешевые — 76 рублей. В Сальске — 78 рублей, в Ростове-на-Дону — 81 рубль, в Шахтах — 88 рублей, в Таганроге — 93 рубля, а в Миллерово — 97 рублей.Для сравнения: в мае яйца стоили в среднем 92 рубля. За месяц они подешевели на 7 рублей, или на 8%. В мае самые дешевые яйца были в Волгодонске и Сальске — 84 рубля. В Ростове-на-Дону — 91 рубль, в Шахтах — 96 рублей, в Таганроге — 97,5 рубля, а в Миллерово — 107,85 рубля.В январе яйца стоили в среднем 118 рублей. В Волгодонске — 110 рублей, в Сальске — 110 рублей, в Ростове — 115 рублей, в Миллерово — 118 рублей, в Шахтах — 119 рублей, а в Таганроге — 128 рублей.За полгода яйца стали дешевле на 28%, или на 33 рубля, по сравнению с началом года.