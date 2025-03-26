Экс-замминистра спорта Ростовской области оставили в СИЗО еще на месяц

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В Ростове суд продлил меру пресечения экс-замминистра спорта Ростовской области. Светлана Гадарова проведет в СИЗО еще месяц. По информации издания DonDay, она будет находиться под стражей до 19 апреля включительно.В отношении бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, в конце 2023 года она могла получить деньги предпринимателя. Взамен Светлана Гадарова якобы помогла выиграть госконтракт и обеспечить подписание актов о завершении работ. Общий размер ущерба оценили в 80 тысяч рублей.Если вина Светланы Гадаровой будет доказана, ей может грозить до шести лет лишения свободы, а также штраф.