Треть заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили в 40 городах и районах. За сутки с 5 по 6 февраля инфекцию подхватил 361 человек. Треть новых зараженных составили жители донской столицы - 147 человек.В Новочеркасске заболели 17 человек, в Таганроге - 14, в Батайске и Гуково - по 12. Вирус обнаружили у десяти жителей Неклиновского района. В Азовском, Октябрьском районах и городе Шахты пациентами с COVID-19 стали по девять жителей. По восемь новых инфицированных появились в Белокалитвинском, Миллеровском, Егорлыкском и Сальском районах.По семь человек начали борьбу с опасным вирусом на территории Семикаракорского, Песчанокопского и Тарасовского районов. А в Тацинском, Мясниковском и Волгодонске - по шесть. Заболели по пять жителей Азова и Зерноградского района и по четыре - Куйбышевского, Шолоховского, Пролетарского.Специалисты зафиксировали по три новых случая заражения в Каменске-Шахтинском, а также в Багаевском, Кагальницком, Мартыновском и Константиновском районах. В Донецке и Новошахтинске положительные тесты получили по два человека. Меньше всего инфицированных выявили в Родионово-Несветайском, Матвеево-Курганском, Ремонтненском, Аксайском, Зимовниковском, Красносулинском, Каменском районах. Там, как и в Морозовском, вирус подхватили всего по одному жителю.По информации правительства региона, с начала пандемии в Ростовской области COVID-19 заболел 65 891 человек. Из них 2 790 врачам не удалось спасти.