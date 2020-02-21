Тренер из Ростова рассказал, как на долгие годы сохранить здоровье позвоночника



У японцев есть интересная поговорка: «Вы молоды настолько, насколько молод ваш позвоночник». Слова «юный» и «молодой» являются синонимами живости и активности, «старый» - пассивности и скованности. Молодость позвоночника, как и молодость человека, можно определить степенью его подвижности и гибкости.



Остановимся на гибкости. Если коротко, это — уровень свободы движения в позвонках. Для наглядности представьте нефтяную платформу в море: она беспрерывно работает, и хоть и не прикреплена ко дну, находится на одном месте. В этом ей помогают расположенные по периметру двигатели, каждый из которых включается по мере необходимости. У человека функцию этих двигателей выполняют мышцы. Именно их рекомендуют тренировать врачи, когда пациент жалуется на проблемы со спиной.



Фитнес-тренер Игорь Букин советует обратить внимание на два нюанса: эти мышцы сознательно контролировать нельзя. Специалист уверен, что иногда требуется лишь добавить движения в те участки спины, которые задействованы меньше всего. Зачастую это зона лопаток и крестца.



- Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на нашем организме. Физически это означает, что в результате гиподинамии определённых сегментов тела мозг теряет возможность ими управлять. Возникает так называемый функциональный блок, и два участка, которые ранее двигались независимо друг от друга, начинают двигаться как единое целое. Таким образом, нагрузка может только усугубить проблему, создавая дополнительный мышечный спазм.



«Пробраться» к тем участкам позвоночника, к которым сознание уже почти потеряло доступ, можно от кистей и стоп. Эта связь осуществляется через соединительно-тканную оболочку.



Чтобы сохранить гибкость позвоночника, Игорь Букин советует выполнять несколько простых упражнений:



● стоя боком, упритесь прямой рукой в стену, ладонь поставьте пальцами вниз, начните прижимать все участки ладони, вытягивая и максимально растопыривая пальцы, одновременно выпрямляя локоть и опуская плечо вниз от уха.



● снимите обувь и посмотрите на свои стопы, попробуйте одновременно надавить весом тела на 3 точки: основание большого пальца, основание мизинца и пятку, втягивая и поднимая при этом арку стопы.



Для тех, кто решил вернуть здоровье своему позвоночнику, тренер советует упражнение, которое начнёт процесс разблокировки тела. Оно известно как упражнение Фукуцудзи. Его суть в «раскручивании» основных групп мышц нашего тела.



1. Сверните полотенце в рулон.

2. Лягте на спину и разместите рулон поперёк позвоночника на уровне пупка так, чтобы полотенце создавало ощущение поддержки для поясницы, и при этом не прогибало её дополнительно.

3. Руки вытяните вверх и выпрямите, ногами, не отрывая их от пола, потянитесь в противоположную сторону.

4. Разверните ладони к полу и коснитесь мизинцами друг друга, а большие пальцы тяните в разные стороны, стремясь полностью прижать ладонь к полу.

5. Скосолапьте стопы, чтобы большие пальцы коснулись друг друга, а пятки давили на пол.

6. Оставайтесь в этом положении до пяти минут. Начинать можно с минуты, так как вначале проделать это упражнение будет довольно тяжело.



Очень важно:

● Сохраняйте шею свободной, чтобы закинутые за голову руки не сжимали ее плечами, для этого тяните лопатки в сторону таза. В начале для достижения нужного эффекта локти можно оставлять слегка согнутыми, но со временем стремитесь их выпрямлять.



● Голова должна лежать ровно. Если у вас запрокидывается подбородок, то положите под затылок сложенное полотенце.



● Непрерывно тяните ноги так, будто хотите оторвать их от себя, это действие должно сохраняться на протяжении всего упражнения.



● Если вы почувствовали дискомфорт под коленным суставом, то можно подложить свёрнутое полотенце (меньшего размера, чем под поясницей) под колени.



Это минимальный набор упражнений для того, чтобы начать процесс оздоровления своей спины. Обязательным условием является подвижный образ жизни. Игорь Букин рекомендует каждому найти дополнительный уровень активности, который будет доставлять вам радость и создавать свободу в теле.