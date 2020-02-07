Скорая самопомощь: ростовский тренер рассказал, как справиться с головной болью без таблеток



Каждый из нас сталкивался с головной болью. Свист в ушах, давление на виски, тяжесть в области лба или в затылке – это всего лишь некоторые симптомы довольно распространённого явления в современном мире. Описывать и искать причины можно до бесконечности: отравление, изменение атмосферного давления, солнечные бури, стресс, проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами, функциональные проблемы (грыжа позвоночника, остеохондроз, долговременные мышечные спазмы) и многое другое.



Большинство людей, чувствуя боль, скорее тянутся за таблеткой. Но правильно ли это? Может ли одна и та же таблетка точно определить источник боли и навести порядок в организме? Однозначно — нет. Лекарственный препарат на уровне центральной нервной системы гасит этот сигнал, ведь боль – это, скорее, нейрофизиологический процесс, нежели чисто физический.



Представьте такую ситуацию: вы едете за рулём, и тут начинает мигать лампочка «Проверьте двигатель», мало того, что она мигает, так ещё и противно пищит, отвлекая вас от дороги. Узнаёте себя с головной болью? Решить проблему можно, просто перерезав провод от лампочки, или всё-таки докопаться до первопричины.



- Чем быстрее действие таблетки, тем больше «проводков» она перерезает, - пояснил фитнес-тренер Игорь Букин. - Это правда, что головную боль терпеть нельзя. Также правда, что пить таблетки — себе дороже. Получается замкнутый круг. Чтобы его разорвать, я предлагаю вам небольшую гимнастику, которая поможет откалибровать и перенастроить нервную систему.



● Для начала постарайтесь остаться в одиночестве, отключив все гаджеты, чтобы ничто не могло вас отвлечь (подойдёт даже туалетная кабинка), распустите волосы;



● Встаньте ровно: стопы на ширине таза или плеч, колени слегка согнуты (обувь на каблуке лучше снять). Закройте глаза. Надавите пятками на пол так, чтобы ягодицы стало тянуть вниз, от этого передняя сторона тела начнёт подниматься вверх. Раскройте грудную клетку и, опуская плечи, тяните голову макушкой вверх. Стойте так одну-две минуты.



● Не «потеряв» позы и оставаясь с закрытыми глазами, поднимите руки. Начните барабанить кончиками пальцев по всей волосяной части головы, делайте упражнение довольно быстро, представьте, что вам на голову сыплется сушеный горох. Продолжайте в течение одной-двух минут.



● Откройте глаза и, не теряя позы, надавите кончиками пальцев на голову. Двигайте пальцами кожу головы относительно костей черепа. Перемещайте подушечки по всей площади головы, захватывая лоб, виски, затылок, надбровные дуги. Очень важно сохранять хорошее давление пальцами, и во время смещения кожи не двигать головой. Выполнять две-три минуты.



● Найдите чуть ниже затылка место, где шея переходит в голову, как правило, там есть небольшое углубление (кто смотрел фильм «Матрица», именно в это место освободившиеся люди вставляли штекер, чтобы подключать сознание к виртуальному миру). Надавите на это место тремя пальцами одной и другой руки (указательный, средний, безымянный), сделайте вдох носом и три массирующих движения по часовой стрелке, выдох, три массирующих движения в другую сторону. Повторять 12 циклов.



● Заключительное упражнение: на одну-две секунды зажмурьтесь, будто от яркой вспышки, затем на одну-две секунды широко раскройте глаза, как если бы вы чему-то очень удивились. Повторите цикл пять-шесть раз.



Пусть эта простая гимнастика выручает вас в самых сложных ситуациях. Тренер Игорь Букин советует прибегать к фармакологии в самую последнюю очередь. Именно небрежное отношение к своему телу создаёт большую часть проблем со здоровьем.