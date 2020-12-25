Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Тренер ФК «Ростов» поделился трогательным видео с дочкой

Тренер ФК «Ростов» поделился трогательным видео с дочкой
Главный тренер «Ростова» поделился трогательным видео с дочкой. Ролик Валерий Карпин разместил в своем «Инстаграме».

С женой и двумя маленькими дочками тренер отправился в Эстонию, где проводит отпуск. Семья путешествует по Нарве и наслаждается каникулами в полной мере. На опубликованном видео, находясь в одном из уездов, любящий отец с ребенком на руках катается на детской канатной дорожке по заснеженным склонам. Судя по стонам Карпина, ему не очень комфортно, зато малышка Даша сияет от восторга.

Под роликом тренер отметил, что его дети наконец-то увидели настоящую зиму. Ведь для Ростова снег - большая редкость.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.