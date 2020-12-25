Тренер ФК «Ростов» поделился трогательным видео с дочкой

Главный тренер «Ростова» поделился трогательным видео с дочкой. Ролик Валерий Карпин разместил в своем «Инстаграме».С женой и двумя маленькими дочками тренер отправился в Эстонию, где проводит отпуск. Семья путешествует по Нарве и наслаждается каникулами в полной мере. На опубликованном видео, находясь в одном из уездов, любящий отец с ребенком на руках катается на детской канатной дорожке по заснеженным склонам. Судя по стонам Карпина, ему не очень комфортно, зато малышка Даша сияет от восторга.Под роликом тренер отметил, что его дети наконец-то увидели настоящую зиму. Ведь для Ростова снег - большая редкость.