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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отмечает 50-летие в Эстонии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отмечает 50-летие в Эстонии
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отмечает день рождения в Эстонии. Об этом сообщает DonDay.ru.

2 февраля наставнику «желто-синих» исполнилось 50 лет. Юбилей Валерий Карпин решил отметить в узком семейном кругу. Сейчас он празднует день рождения в Эстонии с женой и дочерью Дашей.

По всей видимости, для торжества специалист выбирал место не случайно. В 1969 году он родился в Эстонии, а в восемь лет отправился заниматься футболом в местную спортивную школу.

О том, какой подарок преподнесли Карпину, неизвестно. Ранее он утверждал, что пожелал бы себе на день рождения здоровья и сына.

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