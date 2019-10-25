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Тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о второй беременности жены

Тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о второй беременности жены
Главный тренер ФК «Ростов» объявил, что его супруга Дарья Гордеева ждёт второго ребёнка. Радостной новостью Валерий Карпин поделился на страничке в «Инстаграме» 27 октября.

К своему посту он прикрепил трогательное фото с женой. Валерий нежно обнимает Дарью, у которой уже заметно округлился животик. Спортсмен пока не сообщил, на каком сроке Дарья и пол будущего малыша. Подписчики пожелали Карпину, чтобы у него родился сын, ведь у него уже есть четыре дочери: Вероника, которая родилась вне брака, Мария и Валерия – от первой супруги и маленькая Даша – от третьего брака.

Карпин женился на Дарье в июне 2017-го. Спустя примерно полгода он стал главным тренером футбольного клуба «Ростов».

За два часа публикация Валерия набрала порядка 17 тысяч «лайков». Фолловеры искренне поздравили его с радостным событием.

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