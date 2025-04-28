Топ-5 необычных мест Ростовской области для отдыха в майские праздники

Фото: Заповедник Ростовский

Скоро наступят майские праздники, и у россиян будет два периода продолжительных выходных. С 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая – это прекрасная возможность отправиться в непродолжительные, но увлекательные путешествия по Ростовской области.Редакция новостного портала Donday составила список из пяти интересных и доступных мест в Ростовской области, которые идеально подойдут для отдыха как семьям с детьми, так и компаниям друзей или влюбленным парам.Маяк в Мержаново – один из самых знаменитых объектов Ростовской области. Несмотря на широкую известность, многие жители региона еще не успели там побывать. Маяк находится недалеко от хутора Мержаново в Неклиновском районе, в 51 километре от Ростова-на-Дону.Автомобилистам следует двигаться по трассе А-280 до указателя на хутор Мержаново, затем повернуть налево. В хуторе можно уточнить дорогу у местных жителей или следовать указателям.Это живописное место на берегу Таганрогского залива идеально подходит для семейного отдыха на природе и проведения фотосессий. Маяк и другие элементы декораций были созданы в 2017 году для съемок телесериала «Смотритель маяка». После окончания съемок было решено сохранить декорации, и теперь это популярная достопримечательность Донского края.В Орловском районе, неподалеку от озера Маныч-Гудило, находится уникальный заповедник диких мустангов, наиболее загадочный уголок области. Здесь можно насладиться нетронутой природой и увидеть табун диких лошадей, находящихся под охраной ЮНЕСКО.Эти прекрасные животные обитают у озера Маныч-Гудило с 1948 года. Чтобы увидеть диких лошадей в их естественной среде обитания, достаточно приехать к озеру.Еще один способ сделать выходные незабываемыми – посетить парк «Лога», расположенный в Каменском районе, неподалеку от хутора Старая Станица, в трех километрах от Каменска-Шахтинского и в ста километрах от Ростова-на-Дону.Парк оформлен в стилистике русских народных сказок и былин. Территория окружена крепостными стенами с башенками, по реке плавают утки и лебеди, а в прудах резвятся рыбки. В мини-зоопарке можно увидеть ухоженных животных: попугаев, белок и павлинов. Вход в парк свободный, время посещения не ограничено.«Большие буруны» – это песчаные дюны, расположенные в Ростовской области. Этот необычный уголок позволяет ощутить себя в африканской пустыне, не покидая пределов родного региона. Небольшая пустыня занимает около 10 квадратных метров. Здесь можно прогуляться по песку и сделать запоминающиеся фотографии.При наличии подходящего автомобиля можно прокатиться по песку. Опытные путешественники советуют дождаться заката. В отличие от африканских пустынь здесь иногда бывают дожди, на дюнах растет чабрец, а по краям встречаются березовые рощи.Вдали от городской суеты, недалеко от хутора Пухляковского, расположен «Затерянный Мир» – комплекс небольших музеев. Здесь можно изготовить каменный топор, пострелять из лука, создать глиняное изделие, прокатиться верхом и попробовать себя в роли доярки.Посетителям предоставляется возможность соприкоснуться с прошлым. Именно посещение таких музеев пробуждает интерес к истории и любовь к родному краю.