«ТНС Энерго Ростов» хочет отсудить у азовского водоканала 8 млн рублей

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Публичное акционерное общество «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» подало два иска на «Азовводоканал». Заявления были направлены в арбитражный суд 29 января и 13 февраля.Энергетическая компания намерена взыскать с муниципального предприятия около 8 миллионов рублей. Сведения о предмете спора пока не разглашаются. Вероятно, причиной иска стали неоплаченные счета за свет.ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Ростовской области. В 2023 году общий доход организации составил более 61 миллиарда рублей. В этом же году выручка «Азовводоканала» превысила 379 миллионов рублей.