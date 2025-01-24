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Тепловая компания подала в суд на администрацию Белокалитвинского района

Тепловая компания подала в суд на администрацию Белокалитвинского района
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск администрации Белокалитвинского района. Заявление направило ООО «Донэнерго тепловые сети» (ДТС).

Компания хочет взыскать с властей более 180 тысяч рублей. Вероятно, предметом спора стали неоплаченные счета за теплоэнергию. Суд принял исковое заявление 10 января. Заседание назначили на 20 февраля.

ООО «Донэнерго тепловые сети» было зарегистрировано в 2011 году в Батайске. В 2023 году выручка организации составила три миллиарда рублей.
Фото: Ростов.Ру
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