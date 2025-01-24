Тепловая компания подала в суд на администрацию Белокалитвинского района
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск администрации Белокалитвинского района. Заявление направило ООО «Донэнерго тепловые сети» (ДТС).
Компания хочет взыскать с властей более 180 тысяч рублей. Вероятно, предметом спора стали неоплаченные счета за теплоэнергию. Суд принял исковое заявление 10 января. Заседание назначили на 20 февраля.
ООО «Донэнерго тепловые сети» было зарегистрировано в 2011 году в Батайске. В 2023 году выручка организации составила три миллиарда рублей.