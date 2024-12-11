Тепловая компания хочет взыскать с администрации Шахт 20 млн рублей

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Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск к администрации города Шахты. Информация размещена в картотеке государственного органа.Тепловая компания ООО «Распределенная генерация — Шахты» хочет взыскать с мэрии более 20 миллионов рублей. Организация требует взыскать с мэрии более 20 миллионов рублей. Предметом спора стало использование котельных. Вероятно, между администрацией и организацией были договоренности о погашении части затрат на содержание объектов.В компании утверждают, что задолженность сформировалась с 1 января по 31 декабря 2023 года.Судебное заседание пройдет после новогодних праздников. Его назначили на 9 января.