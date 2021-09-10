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На реконструкцию ливневой канализации Ростова потратят более 150 млн рублей

На реконструкцию ливневой канализации Ростова потратят более 150 млн рублей
Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» ищет подрядчика для реконструкции ливневой канализации. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

По контракту исполнитель должен провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию, затем реконструировать напорные и самотечные ливневые коллекторы общей длиной порядка 43 километров. Работы пройдут на улицах Ткачева (от проспекта Солженицына до Маршала Жукова), Совхозной, 32А, Зорге, 2-й Краснодарской, Доватора, Еременко, Благодатной и проспекте Жукова (от Ткачева до Еляна). Для реконструкции будут использовать высококачественные, износоустойчивые и экологически чистые материалы конструкций.

На участках предусмотрят установку наружного электроосвещения с автоматическим включением в темное время суток, систему молниезащиты, проведение сети «Интернет», электросвязи и газоснабжение. Работы необходимо закончить к 20 декабря 2022 года. На все это планируют потратить 155,1 миллиона рублей бюджетных средств Ростова и области.

Реконструкцию запланировали в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону».
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