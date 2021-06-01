Тельцы рискуют поругаться с любимыми, а Весов ждет служебный роман: любовный гороскоп на июнь

Июнь обещает быть наполненным любовными перипетиями и новыми знакомствами. Появится большая вероятность влюбиться и доверитьсянезнакомому человеку, особенно людям водной стихии. Если вы настроены на кратковременный роман - воспользуйтесь моментом инасладитесь романтическим настроением. Подробный прогноз для всех знаков Зодиака составила астролог Антонина Кариер.- Если вы уже в отношениях и планируете совместное проживание или регистрацию брака, то рекомендую воздержаться от этого шага до 23 июня, - рассказал астролог.Восстановить взаимоотношения людям, находящимся в ссоре или расставшимся по нелепой причине, тем, кого разлучила работа илидальние расстояния, найдя подходящие слова и аргументы, возможно с 1 по 10 число и во второй половине месяца. В большей степени этоотносится к представителям огненной и воздушных стихий.Оригинальное признание в любви будет адекватно воспринято, если организуете его с 10 по 16 июня. С 13 по 17 июня вероятны конфликтные ситуации у представителей знаков: ♉Телец, ♒Водолей, ♌Лев и ♏Скорпион. А с 17-27 июня у ♋Раков, ♑Козерогов, ♎Весов и ♈Овнов. Представители знаков Огня: ♈ Овны, ♌Львы и ♐ Стрельцы - коммуникабельны, быстро устанавливают личные отношения с теми, скем знакомы по роду своей деятельности или в обществе друзей по интересам.У свободных ♊ Близнецов, ♎Весов и ♒Водолеев романтические отношения могут возникнуть на почве общих развлечений и хобби, в спортзале или на танцполе, будут и те, кто начнет служебный роман. Новые знакомства у водных знаков: ♋Рак, ♏Скорпион и ♓Рыбы могутсостоятся за рубежом, в кругу друзей, через членов семьи и в местах культурно-массового отдыха.♉Тельцы, ♍Девы и ♑Козероги берегут свое время и поэтому знакомится будут в привычной обстановке или через людей, которым доверяют. В некоторых случаях деловое сотрудничество или рабочие отношения перерастут в любовную связь.