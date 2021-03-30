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Ростовский астролог назвала неблагоприятные даты в апреле для заключения брака

Ростовский астролог назвала неблагоприятные даты в апреле для заключения брака
Апрель будет насыщенным месяцем для влюбленных пар, а также тех, кто только ищет свою вторую половинку. Первая декада месяца принесет любовь и понимание, а вот к маю возлюбленным придется проверить свои чувства на прочность. Астролог Антонина Кариер назвала знаки Зодиака, которым улыбнется удача в делах сердечных.

- В первой половине месяца будет благоприятный фон для общения, установления прочных связей, для дружеских и любовных отношений людям только познакомившимся и тем, кто давно в паре, - рассказала астролог. - Особенно это отразится на ♈Овнах, ♊Близнецах, ♎Весах, ♐Стрельцах и ♒Водолеях.

С 12 по 19 апреля удачные дни для создания семьи. А вот в третьей декаде апреля уже не до флирта. Экономия чувств, эмоций и денежных средств. И для регистрации брака не самый подходящий период.

Ревностью, желанием свободных отношений или страстью к недоступной женщине могут быть охвачены ♉Тельцы, ♒Водолеи, ♏Скорпионы и ♌Львы во второй половине апреля.

У свободных ♋Раков и Козерогов больше шансов после 20 апреля завязать новое знакомство. Союз может быть с человеком из вашего круга. Если ♍Девы и ♓Рыбы зададутся целью обрести любовь в апреле - до 15 апреля все будет зависеть от приложенных усилий и возможно в рабочем коллективе, после - романтические отношения возникнут естественным образом.

Романтическим настроением будет наполнен весь апрель. Ранее Rostov.ru рассказывал, что ждет знаки Зодиака в этом месяце.

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