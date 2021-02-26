Гороскоп на месяц: астролог предупредил об опасности необдуманных сделок в марте

Новый месяц сулит знакам Зодиака новые испытания. На этот раз они будут связаны с деньгами и бумагами. Астролог Антонина Кариер предупреждает: людям доверчивым стоит быть предельно внимательными при осуществлении каких-либо финансовых сделок.- Людям доверчивым, склонным верить в чудеса, скорейшее избавление от кредитов, от сложных жизненных ситуаций или от заболеваний, желательно до 17 марта положить на хранение деньги в банковскую ячейку, в противном случае они могут попасться на уловки мошенников и потерять свои сбережения, - предупреждает астролог.От обмана или рук мошенников в первую очередь могут пострадать Рыбы и Девы, доверившись своему партнеру. Рекомендация: не спешите отдавать деньги гражданам, сулящим золотые горы. Избежать конфликтных ситуаций и бытового травматизма представители обоих знаков смогут, если свою нерастраченную энергию направят на выполнение физической работы или спорт.Воздушные знаки, такие как Близнецы, Весы и Водолеи, лучше себя будут чувствовать во второй половине марта. Появится больше возможностей проявить деловые качества, желание заняться спортом и интерес к поездкам.Представителям огненной стихии - Овнам, Львам и Стрельцам - также во второй половине марта удастся в конкурентной борьбе доказать свое интеллектуальное и физическое превосходство.Для водных знаков - Раков и Скорпионов - и земных - Тельца и Козерога - наиболее продуктивным является период до 21 марта. С 16 по 19 марта есть вероятность получения крупного вознаграждения или подписания сделки с состоятельным заказчиком.Раки и Козероги не прочь отправиться в путешествие или познавательные поездки.Скорпионы и Тельцы смогут выделять время на занятия с подрастающим поколением, с интересом посетят праздничные мероприятия.