Тельцов ждет служебный роман, а у Весов появится любовник: любовный гороскоп для ростовчан

Последний месяц осени обещает быть насыщенным любовными событиями. Это время для флирта и возобновления старых связей. Женщины в ноябре подвержены играть на чувствах мужчин, особенно, если те в чем-то в прошлом провинились. На этом фоне возможно запросят для примирения или в качестве отступного, дорогостоящие подарки. Правда, есть одно обстоятельство: если цена запроса слишком высока, то дама может остаться как без мужчины, так и без подарка.Красавицам, для которых партнер все еще дорог и желающим сохранения союза, желательно обсудить с ним причины конфликта и не давить на чувство вины. В дальнейшем вы можете получить больше, если сейчас спокойно выслушаете и примите виновника. В первую очередь это относится к представительницам кардинальных знаков: Овен, Рак, Козерог и Весы. Для урегулирования всех острых, давно неразрешенных вопросов, благоприятными периодами являются: с 16-19 и с 26-30 ноября.У Близнецов, Весов, Стрельцов, Водолеев до 11 ноября возможно появление друга, любовника или любовницы, с которым отношения были ранее прекращены. Но у Весов встреча может не увенчаться успехом, поскольку им сложнее будет простить партнера.Мысли Тельцов в большей степени посвящены работе и вопросам здоровья, нежели флирту. Если возникнет служебный роман, то в третьей декаде ноября в любовной лодке может образоваться трещина.Близнецы и Стрельцы нацелены на сохранение и продолжение романтических отношений.Ракам и Козерогам с 22 по 30 ноября легче найти общий язык со своими вторыми половинками.У Львов знакомство может состояться в поездке или через социальные сети. И если в первых двух декадах месяца общение будет только в формате переписки, то после 20 ноября возможна страстная встреча двух влюбленных сердец.Свободные Девы и Скорпионы во второй половине месяца могут потерять голову от любви.Водолеи романтически настроены. Особый интерес проявят к человеку, живущему вдали от них или в качестве партнера могут выбрать иностранца. Но после 20 ноября для продолжения отношений придется приложить усилия, так как могут возникнуть разногласия между влюбленными.С 5 по 14 и с 22 по 30 ноября стрела Амура может пронзить сердце Рыбы, жаждущей любви.