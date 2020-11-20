Львов ждут проблемы на работе, а Весы рискуют попасть в ДТП: астропрогноз на неделю
Последняя неделя осени обещает принести представителям знаков Зодиака множество событий. Для кого-то это время для поездок и путешествий, в то время как для других - эта неделя станет лучшим временем для налаживания взаимоотношений с людьми, а также возобновления старых связей. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы продумать стратегию действий для изменений в жизни. Ростовский астролог Антонина Кариер рассказала Rostov.ru, чего представителям знаков Зодиака ждать на этой неделе.
♈Овен — Вы чувствуете потребность делиться своими знаниями и навыками. Вы благосклонны к людям и щедры. Возможно оказание помощи близким.
♉Телец —Партнер желает вырваться на свободу, возможно привлечение вашего внимания через сцены ревности. Интуиция подскажет истинные причины происходящего. Время для наблюдения и анализа, психоанализа.
♊ Близнецы — На первый план выходит тема взаимоотношений. Могут разгораться страсти. Не сдерживайте энергию- направьте ее в нужное русло. Например, в изучение языков или спорт.
♋Рак — Склонны идеализировать окружающих людей. Благоприятна неделя для преподавателей, людей творческого труда, философов и психологов. В отношениях с иностранцами необходима ясная голова.
♌Лев —Немного беспокойная неделя вас ожидает. Волнения вызваны рабочими ситуациями, но здравый смысл поможет избежать ошибок. Избегайте импульсивности при совершении приобретений.
♍Дева — Если появляются новые люди в вашем окружении -не спешите им сразу открываться. Сначала изучите человека и его предложения. Возможно захотите пополнить багаж знаний.
♎Весы — Если планируете поездку- проверьте исправность автомобиля. Переговоры и обмен информацией пройдут легко и плодотворно. В расходах позволите себе излишества.
♏Скорпион — Эмоции владеют вами. Сложно себя контролировать с диалоге с людьми. Энергию можно направить в ремонт: вещей или оборудования. Лучше воздержаться от дорогих покупок.
♐Стрелец —Тучи начинают рассеиваться и виден дальнейший путь. Энергии прибавляется, открывается второе дыхание. У вас рождаются новые идеи для творчества.
♑Козерог — Продуктивная у вас неделя. Насыщена общением, обменом мнениями и информацией. В коллективной среде рождаются ценные идеи.
♒Водолей —Присутствует желание что-то поменять, внести разнообразие в жизнь. Сейчас подходящее время для того, чтобы продумать стратегию или нарисовать картину крупными масками той сферы жизни, в которую собираетесь внести изменения. С женщинами могут возникнуть разногласия.
♓Рыбы —Это неделя для вас. Утолите жажду интеллектуального общения и путешествий. Вы настроены оптимистично и события вокруг вас свершаются те, которые задумали. Правда, не обойдется без иллюзий. Для тех, кто выполняет точные расчеты- цифры стоит перепроверить.