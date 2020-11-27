Львы погрязнут в ремонте, а Козероги станут объектом слухов: гороскоп на неделю
Первая неделя зимы обещает знакам Зодиака быть творческой. Практически все представители звездного неба на этой неделе откроют в себе творческие таланты и погрязнут в делах. У кого-то они будут связаны с работой, а другим придется налаживать свой быт и отношения с людьми. Также это время для открытий, а поговорка «Все тайное когда-то становится явным» будет на этой неделе как нельзя актуальной. Персональный прогноз для Rostov.ru составила ростовский астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — неделя располагает к организованному рабочему процессу, к логическому завершению дел, начатых пару недель назад. У вас достаточно активности для решения возникающих задач, а интуиция подскажет кратчайший для этого путь.
♉ Телец — окрыленность и воодушевление, вы заряжаете своим вдохновением окружающих, на что они отвечают взаимностью. Благоприятна неделя для людей, занимающихся творчеством, рукоделием и искусством.
♊ Близнецы — насколько бы вы ни были заняты и загружены решением производственных вопросов, оформлением отчетов или ведением документа оборота, все удастся выполнить своевременно и правильно. Ваша коммуникативность позволит завязать полезные связи на этой неделе.
♋ Рак — в целом спокойная неделя, располагает к синтезу с детьми, к одариванию подарками и вниманию близких вам людей, к творческому процессу в тандеме. Но не исключено в середине недели возникновение некоторых шероховатостей во взаимоотношениях с представителями старшего поколения, руководством или супругами.
♌ Лев — самое время привести в порядок мысли, а вещи рассортировать. Удачна неделя для ремонта и приобретения новой техники для дома.
♍ Дева — на этой неделе вы самые красноречивые и убедительные собеседники. Если необходимо провести сложные переговоры или заключить крупномасштабную сделку – все в ваших руках.
♎ Весы — возникающие идеи и замыслы надо реализовывать. Особенно успешными будут придуманные способы заработка. Не сдерживайте себя в потребности обновить гардероб, но употребление алкогольных напитков и еды желательно контролировать на этой неделе.
♏ Скорпион — продуктивна неделя для решения спорных юридических и финансовых вопросов, выполнения различных ремонтных и ремесленных работ, творчества и рукоделия и продвижения в соцсетях.
♐ Стрелец — вы популярны на этой неделе. Подарки всегда поднимают настроение, особенно если их не ожидаешь получить. Для возможности все и всех охватить равномерно распределяйте время между работой и приемом поздравлений.
♑ Козерог — все тайное может для вас стать явным. И это не только допущенные в работе или отчетности ошибки, но и возможные слухи за вашей спиной.
♒ Водолей — не останавливайте себя в порыве что-то создать руками, даже если это первое в вашей жизни творение. Планеты располагают к наведению порядка в документах. А в финансовых вопросах нужна ясная голова - деньги куда-то утекают.
♓ Рыбы — на этой неделе испытаете удовольствие от любимых занятий. Создавать и продавать: фото, кино, аудио, стерео, видео, художественную продукцию, коммерческий успех получат продюсеры.