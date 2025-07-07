Фото: Ростов.ру

В Ростовской области потратят более 30 миллионов рублей на вакцину от бешенства для диких животных.Осенью 2025 года в местах обитания зверей будут оставлять брикеты с вакциной. Они имеют приятный аромат, который привлекает животных. Дикие звери находят и съедают брикеты.На закупку 430 упаковок по 1 000 доз каждая региональное управление ветеринарии выделило более 30 миллионов рублей. Одна упаковка стоит около 71 тысячи рублей, следовательно, одна доза обходится примерно в 71 рубль.В 2024 году стоимость одной дозы составляла около 68 рублей, что на три рубля меньше, чем в текущем году.