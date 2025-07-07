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В Ростовской области потратят более 30 миллионов рублей на вакцину от бешенства


В Ростовской области потратят более 30 миллионов рублей на вакцину от бешенства для диких животных.

Осенью 2025 года в местах обитания зверей будут оставлять брикеты с вакциной. Они имеют приятный аромат, который привлекает животных. Дикие звери находят и съедают брикеты.

На закупку 430 упаковок по 1 000 доз каждая региональное управление ветеринарии выделило более 30 миллионов рублей. Одна упаковка стоит около 71 тысячи рублей, следовательно, одна доза обходится примерно в 71 рубль.

В 2024 году стоимость одной дозы составляла около 68 рублей, что на три рубля меньше, чем в текущем году.
Фото: Ростов.ру
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