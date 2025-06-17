Ростовчанка Татьяна Котова показала подписчикам обнаженную попу

Фото: СоцСети

Татьяна Котова показала фанатам обнаженные фото. Снимки она разместила в своем микро-блоге.Наряд на фотосессию девушка выбрала нетипичный. На ней – корсет на лямках, трусы, чулки с подтяжками белого цвета. Котова сфотографировалась рядом с торотом.- Жизнь как торт: иногда ты сверху, иногда внутри, но в любом случае это сладко, ярко и незабываемо,- пишет под постом девушка.В комментариях девушку завалили комментариями. Люди подметили, что Котова находится в хорошей форме.