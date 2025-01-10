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Татьяна Котова опубликовала дерзкую фотосессию

Татьяна Котова опубликовала дерзкую фотосессию
Уроженка Ростовской области Татьяна Котова снялась в дерзкой фотосессии. Новые снимки она опубликовала 10 января в соцсетях.

На снимках девушка практически без одежды – на ней черное прозрачное нижнее белье. На шее Котова держит длинный черный канат, а на руках – черные капроновые перчатки.

- Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду,- дерзко заявила Котова.

Подписчиков удивили снимки. Кто-то предположил, что Татьяна выиграла «соревнование по перетягиванию каната», а снимки – победные.
Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Она обрела известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Девушка также является певицей и неоднократно выступала на большой сцене. В 2011 году Котова дебютировала как актриса — снялась в мелодраме «А счастье где-то рядом» с Игорем Верником и Ириной Лачиной в главных ролях.
Фото: СоцСети
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