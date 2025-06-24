Татьяна Котова показала видео в образе тренера по аэробике из 80-х
Ростовчанка Татьяна Котова опубликовала видеоролик в образе тренера из 80-х. Кадры она разместила в соцсетях 23 июня.
На видео девушка появилась в необычном наряде. Она выбрала образ из прошлого. На ней синие лосины и неоново-розовый купальник. Образ напоминает тренера по аэробике из 80-х. С друзьями она записала забавное танцевальное видео.
В комментариях подписчики ответили Котовой комплиментами.
Татьяна – уроженка Ростова-на-Дону. Ей 39 лет. Она получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006».