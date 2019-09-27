Ростовчанка Костенко рассказала, что её муж Дмитрий Тарасов узнал о беременности раньше неё



Модель из Ростова Анастасия Костенко призналась, что муж узнал о второй беременности раньше неё. Девушка рассказала об этом, отвечая на вопросы подписчиков. В своей социальной сети она предложила подписчикам расспросить её на любую интересующую тему.



Один из фолловеров спросил, как супруг Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о её второй беременности. Анастасия ответила, что он почувствовал это раньше неё самой. Модель ещё не сделала ни тест, ни УЗИ, а муж уже обо всём знал.



Когда Тарасов и Костенко объявили о том, что ждут второго ребёнка, то добавили, что планировали беременность. Анастасия специально перестала кормить грудью дочку Милану, чтобы зачать малыша. Рождение второго ребёнка - не за горами, он появится у пары зимой 2020 года. Родители никому не сообщают пол будущего крохи, и, возможно, сами его ещё не знают. Большая часть подписчиков уверена, что у девушки родится сын. Несмотря на интересное положение, она продолжает вести активный образ жизни. Анастасия занимается образованием, посещает салоны красоты, ходит на свидания с супругом и уделяет много времени дочери.

